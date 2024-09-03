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Сегодня, 08:00

«Металлург» — «Локомотив»: трансляция матча КХЛ начнется в 16.45

«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ 3 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Павел Акользин (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»
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Матч «Металлурга» и «Локомотива» откроет ФОНБЕТ чемпионат КХЛ сезона-2024/2025. Кубок Открытия состоится на льду «Арены Металлург» в Магнитогорске во вторник, 3 сентября. Начало — в 17.00 по московскому времени. Трансляция игры начнется на «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ в 16.45 мск.

Также матчи КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Болельщики из Ярославля могут следить за игрой своей команды на телеканале «Первый Ярославский». В Магнитогорске трансляция будет доступна на канале ТВ-ИН ( в 18.50 по местному времени).

«Металлург» — обладатель Кубка Гагарина 2024. «Локо» — финалист плей-офф КХЛ прошлого сезона.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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