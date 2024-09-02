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Сегодня, 17:00

«Металлург» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в Кубке Открытия 3 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Яковлев (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ во вторник, 3 сентября. Кубок Открытия состоится на льду «Арены Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Металлург» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Также матчи КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Ярославля смогут посмотреть игру на телеканале «Первый Ярославский». Для жителей Магнитогорска трансляция будет доступна на телеканале ТВ-ИН. Начало эфира — 18.50 по местному времени.

ФОНБЕТ КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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