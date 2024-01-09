«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 9 января. Матч пройдет в ледовом Дворце спорта «Арена-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», а также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслируют платные онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.

Для жителей Магнитогорска трансляция будет доступна на телеканале ТВ ИН. Начало эфира — 18.50 по местному времени.

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