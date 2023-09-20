«Металлург» по буллитам обыграл «Автомобилист»

«Металлург» на домашнем льду обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

Победный буллит забросил защитник хозяев Григорий Дронов.

За «Металлург» отличился Робин Пресс. Единственную шайбу «Автомобилиста» забросил Алексей Бывальцев.

В следующем матче «Автомобилист» в гостях сыграет с «Салаватом Юлаевым». Игра пройдет 22 сентября. «Металлург» на день позже на выезде встретится с «Северсталью».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бывальцев — 2 (бол., Да Коста, Широков), 4:41 — 0:1. Пресс — 1 (Ди, Джонсон), 55:00 — 1:1.

Победный буллит: Дронов.

Вратари: Загидулин — Галкин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 35 (16+10+8+1) — 26 (6+9+8+3).

Судьи: Гамалей, Спирин.

20 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 5314 зрителей.