Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:11

«Металлург» Магнитогорск — «Барыс»: видеообзор матчах КХЛ

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Металлург» из Магнитогорска дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов матча «Металлург» — «Барыс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Металлург» прервал серию из 5 поражений и занимает второе место в турнирной таблице «Востока» (34 очка). «Барыс» проиграл 4 матч подряд и занимает 11-е место с 21 очком.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Овечкин с женой нарядился в костюмы древнеегипетских царей
Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Авангард» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ