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Сегодня, 19:05

ЦСКА обыграл на выезде «Магнитку»

Руслан Минаев
ЦСКА обыграл на выезде «Металлург».
Фото ПХК ЦСКА
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ЦСКА на выезде обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:0.

У армейцев голы забили Егор Соловьев, Фредрик Классон и Павел Карнаухов.

Московский клуб набрал 44 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Магнитка» (55 очков) потерпела третье поражение подряд и продолжает лидировать в таблице «Востока», опережая «Авангард» (55 очков) по дополнительным показателям.

7 декабря ЦСКА сыграет на выезде с «Витязем», «Металлург» 7-го числа примет «Торпедо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Классон — 2 (Долженков, Барабоша), 48:12 — 0:2. Окулов — 6 (п.в., Плотников), 58:12 — 0:3.

Вратари: Набоков (57:56 — 58:12) — Федотов.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 28 (9+12+7) — 25 (10+6+9).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

5 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6934 зрителя.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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