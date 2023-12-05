ЦСКА обыграл на выезде «Магнитку»

Сегодня, 19:05
ЦСКА на выезде обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:0.
У армейцев голы забили Егор Соловьев, Фредрик Классон и Павел Карнаухов.
Московский клуб набрал 44 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Магнитка» (55 очков) потерпела третье поражение подряд и продолжает лидировать в таблице «Востока», опережая «Авангард» (55 очков) по дополнительным показателям.
7 декабря ЦСКА сыграет на выезде с «Витязем», «Металлург» 7-го числа примет «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Классон — 2 (Долженков, Барабоша), 48:12 — 0:2. Окулов — 6 (п.в., Плотников), 58:12 — 0:3.
Вратари: Набоков (57:56 — 58:12) — Федотов.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 28 (9+12+7) — 25 (10+6+9).
Судьи: Гашилов, Оскирко.
5 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6934 зрителя.