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Сегодня, 12:45

«Металлург» Магнитогорск — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Металлург» примет «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ
Травма Даниила Вовченко стала причиной скандала в предсезонном матче «Магнитки» и «Нефтехимика».
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» примет «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в воскресенье, 8 сентября. Игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург» и начнется в 14.30 по московскому времени (в 16.30 по местному).

В прямом эфире матч «Металлург» — «Нефтехимик» покажет канал «КХЛ ТВ», а также местная компания ТВ-ИН (для жителей Магнитогорска). Также все игры КХЛ транслируют онлайн-сервис «Кинопоиск» (платная подписка).

Основные события игры «Металлург» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«Магнитка» — обладатель Кубка Гагарина-2024. В стартовом матче нового сезона команда Андрея Разина проиграла на своем льду финалисту плей-офф «Локомотиву» (2:3, 3 сентября). В еще одной домашней игре магнитогорцы победили СКА (5:4 ОТ, 5 сентября).

«Нефтехимик» в первом матче регулярного чемпионата обыграл «Барыс» в гостях (2:1 ОТ, 4 сентября). В еще одной выездной игре нижнекамцы уступили «Авангарду» (2:4, 6 сентября).

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик

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