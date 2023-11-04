Дубль Акользина помог «Металлургу» обыграть минское «Динамо»

«Металлург» дома обыграл минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

Дублем за хозяев отметился Павел Акользин. Еще по одной шайбе забросили Робин Пресс, Егор Коробкин и Александр Петунин.

Единственный гол минчан на счету Никиты Смирнова.

«Металлург» (36 очков) лидирует в Восточной конференции КХЛ после 28 матчей. «Динамо» (27) после 24 игр идет шестым на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)

Голы: Пресс — 3 (Карпов, Зернов), 4:08 — 1:0. Смирнов — 1 (Кодола), 23:56 — 1:1. Акользин — 9 (Зернов, Карпов), 27:12 — 2:1. Коробкин — 7 (Кошелев), 31:33 — 3:1. Петунин — 6 (бол., Джонсон, Пресс), 34:31 — 4:1. Акользин — 10, 36:23 — 5:1.

Вратари: Набоков — Колосов (Вельмакин, 36:23, 58:29 — 58:49).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 27 (15+11+1) — 35 (13+11+11).

Судьи: Мочалов, Юдаков.

4 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.