«Металлургу» присудили техническое поражение в матче с «Нефтехимиком»

Матч «Металлург» — «Нефтехимик» на предсезонном турнире имени Ивана Ромазана завершился техническим поражением магнитогорского клуба.

В третьем периоде нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко получил серьезную травму после столкновения с защитником команды из Нижнекамска Романом Абросимовым. Судьи не нашли нарушения в данном эпизоде, на что главный тренер «Магнитки» Андрей Разин в знак протеста увел команду со льда.

Продолжительность встречи составила 49 минут. Голы «Металлурга» забили Вовченко и Люк Джонсон, у «Нефтехимика» отличился Вячеслав Лещенко.

Мемориал И. Ромазана

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Вовченко — 1 (бол., Еременко, Петунин), 13:38 — 1:0. Лещенко — 3 (Пастухов, Белозеров), 15:14 — 1:1. Джонсон — 2 (Еременко), 43:16 — 2:1.

Вратари: Смолин — Долганов.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 25 (11+10+4) — 12 (4+5+3).

Судьи: Бирин, Гашилов.

28 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.