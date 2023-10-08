«Салават Юлаев» на выезде победил «Магнитку» со счетом 6:2

«Салават Юлаев» в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Металлург» со счетом 6:2. «Магнитка» ушла от разгрома, забросив две шайбы в последние 4 минуты встречи. Уфимцы прервали 4-матчевую победную серию лидера лиги.

В составе «Салавата» первый хет-трик в КХЛ оформил 22-летний нападающий Данил Башкиров. Также по 3 очка набрали форварды Артем Пименов (1+2) и Александр Шаров (0+3).

«Магнитка» (25 очков) занимает первое место в регулярном чемпионате КХЛ, «Салават» (16) поднялся на шестую строчку в Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:6 (0:4, 0:1, 2:1)

Голы: Башкиров — 1 (Коледов, Алалыкин), 7:41 — 0:1. Пименов — 3 (бол., Коледов, Шаров), 12:24 — 0:2. Ефремов — 3 (Шаров, Варлов), 14:21 — 0:3. Башкиров — 2 (Пименов), 16:52 — 0:4. Василевский — 1 (Шаров, Ефремов), 32:39 — 0:5. Башкиров — 3 (мен., Ефремов), 44:22 — 0:6. Акользин — 4 (Карпов, Яковлев), 56:01 — 1:6. Карпов — 3 (Канцеров), 59:17 — 2:6.

Вратари: Загидулин (Судницин, 14:21) — Ежов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 29 (7+9+13) — 21 (9+6+6).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

8 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.