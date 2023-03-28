«Металлург» может отказаться от подписания легионеров в следующем сезоне

Сегодня, 16:54
По данным «СЭ», «Магнитка» может отказаться от подписания легионеров в следующем сезоне.
Это связано с уменьшением бюджета, а контракты иностранцев предполагают большие расходы.
Так, четверо из пяти текущих легионеров «Металлурга» (Паскуале, Майе, Лайпсик, Карри) входят в топ-5 самых дорогих хоккеистов клуба.
Ранее «СЭ» сообщал, что зарплатный бюджет «Металлурга» сократится в следующем сезоне. Менеджмент сможет рассчитывать на сумму примерно в 640-650 миллионов рублей, плюс 100 миллионов на возможные оффершиты и выкупы ОСА.
В сезоне-2022/23 зарплатный бюджет «Металлурга» составлял около 800 миллионов рублей.