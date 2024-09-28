«Металлург» может уволить Гомоляко и назначить на его место Мозякина

Сегодня, 20:20
По информации «СЭ», магнитогорский «Металлург» планирует отправить в отставку спортивного директора Сергея Гомоляко.
Увольнение может состояться в начале следующей недели. Новым менеджером «Магнитки» может стать бывший форвард уральцев Сергей Мозякин.
54-летний Гомоляко занимает свой пост с 2020 года. В период его работы «Металлург» выиграл Кубок Гагарина (сезон-2023/24).
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ магнитогорцы занимают 11-е место в турнирной таблице западной конференции с 6 очками после 10 матчей.