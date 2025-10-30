«Металлург» не планирует расторгать контракт с Кузнецовым

Артур Хайруллин Заместитель шефа отдела хоккея

По информации «СЭ», «Металлург» на данный момент не планирует расторгать контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. 29 октября во время матча с «Ак Барсом» (0:4) главный тренер уральцев Андрей Разин посадил хоккеиста в запас и отправил его досматривать игру с трибуны. Контракт Кузнецова с «Магниткой» будет действовать до конца текущего сезона. В этом сезоне на счету 33-летнего Кузнецова 5 результативных передач в 8 матчах. Это похоже на начало конца. Вполне вероятно, что мы наблюдаем закат карьеры Кузнецова

Елисей Петров Сын степей, ты как-будто снабжаешь его белым порошком, так за него свое очко рвешь, забавно))). 31.10.2025

Alexey Bulatov Рашникову,что преподнесли то он и "проглотил",виновато окружение и Разин мог возразить,но не сделал этого. 31.10.2025

Женек10 дуплет, ну ты реально е..ан? он модет дать результат - он его уже дал, команда выиграла кубок. когда его последний раз выигрывал богатейший ак барс, высасывающий деньги со всего Татарстана ? 30.10.2025

Давлет Нурпиисов как я люблю спринта разочек макнуть морбой в дерьмо:rofl::thumbsup: 30.10.2025

Saiga-спринтер Зомороженные шайбы для игры приносят в ведерке. 30.10.2025

Saiga-спринтер чкбурек говнетцо оттащи от юрты подалее .. вонь идет на весь аул 30.10.2025

Давлет Нурпиисов девушка- я вижу вы очень в курсе 30.10.2025

Давлет Нурпиисов мужик.. ты забыл взять в кавычки - гиганстские 30.10.2025

Давлет Нурпиисов Не ту команду Кузя выбрал... что трактор что магниты ничем не лучше сосисок.. Кравцов это понял раньше. В лиге нормальных команд раз два и обчелся...и один из них - Ак Барс. 30.10.2025

Давлет Нурпиисов пшел дерьмо 30.10.2025

Давлет Нурпиисов ооо... спринт нарисовался... кроешься под другим ником?дерьмо собачье.. 30.10.2025

За спорт! Не расторгвть, а разрывать! 30.10.2025

Saiga-спринтер Ты точно такой же .. в говнетце до хера 30.10.2025

Saiga-спринтер чебурек аульский .. говнецо закопай у юрты .. воняешь 30.10.2025

Давлет Нурпиисов ты сам то дерьмо что носишь? сранный разнорабочий явно, раз как шакал подтявкиваешь 30.10.2025

Давлет Нурпиисов ваш Разин - слабый тренер. прямо и сейчас - да, может дать результат. но в длительной перспективе- не о чем... 30.10.2025

Давлет Нурпиисов Какой бы небыл сейчас Кузя , но в свое время он был одним из главных российских талантов. И за Трактор играл достойно. И в НХЛ сделал карьеру. Зачем сейчас его топить или макать лицом в дерьмо? Вы все белые и пушистые? Он никуда не убежал- вернулся на Родину. Да, дохрена назехерил. Все мы такие. Нахрена гнобить? 30.10.2025

СТИЛЯГА1 Ветеранский уровень зарплаты раз в 7 больше 30.10.2025

СТИЛЯГА1 В НХЛ за такие бабки даже молодёжь играть не будет 30.10.2025

Недавид Намазолькин Итак, условия задачи: Рашников за Кузю, а Разин против, кто победит? 30.10.2025

loginovsky.al У Кузи это последний шанс заиграет, иначе конец каръеры игрока. 30.10.2025

AlAr Разин сам раздолбай и раздолбаев понимает... Сработаются! 30.10.2025

Елисей Петров Будет мешок с шайбами носить))). 30.10.2025

Ингемар Карлссон Как говорил Винни Пух:,, Это Ж-же неспроста! ".Про решение Разина. 30.10.2025

Sergey Markelov Понимаю Кузю, за 10 лямов мараться, - только на трибуне посидеть. Не царское это дело. Разина жалко 30.10.2025

Saiga-спринтер Разин только временный наёмный работник. Всё решает только хозяин Магнитки - Рашников. 30.10.2025

Saiga-спринтер Все в Магнитке решает только единолично хозяин Металлургического Комбината Рашников. Как скажет, так и будет. Всё остальное и все остальные только фон. Для Рашникова 10 миллионов рублей - это один вагон с магнитогорской сталью. 30.10.2025

Alexey Bulatov Говорили с самого начала,что бывших.....не бывает и Разин это знал,а сейчас не хотят признаваться,что вляпались....но придётся. 30.10.2025

vit316 Подробности и причины ситуации неизвестны, так что и комментировать нечего. А в домыслах я не силён. 30.10.2025

Saiga-спринтер Зачем расторгать и так маленький контракт. Кому то ведь надо и щайбочки замороженные их холодильника в ведерочке носить, и форму игровую после матчей в раздевалке собирать. Может тут марафетчик хоть чем то окажется полезным магнитке. 30.10.2025

Adiоs Amigos R Захотелось испить эту чашу до дна...:grin: 30.10.2025

Гмитрий Дуберниев Борщову... благодарность объявить что ли? (Владимир Басов) 30.10.2025

Павел Леонидович ну их право 30.10.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Опять балуется белым порошком ? 30.10.2025

TORO Видимо, в контракте прописана неустойка в размере суммы контракта за весь год - все гигантские 10 млн рублей) "Магнитке" проще зарплату ему платить) Тем более, если расторгнут договор - будут дураками выглядеть. 30.10.2025

vladmad_75 А вы уверены, что это была идея Разина? 30.10.2025

ak-125 Не ну если его такой великий тренер как Ротенберг списал, то куда Разин смотрел? 30.10.2025

vladmad_75 Бздец. Это какое же реально он ..., что уже идут такие разговоры? Мдя. Совсем берега потерял. Но и к руководству Магнитки конечно есть вопросы. 30.10.2025