«Металлург» не планирует расторгать контракт с Кузнецовым

30 октября, 13:18
По информации «СЭ», «Металлург» на данный момент не планирует расторгать контракт с нападающим Евгением Кузнецовым.
29 октября во время матча с «Ак Барсом» (0:4) главный тренер уральцев Андрей Разин посадил хоккеиста в запас и отправил его досматривать игру с трибуны.
Контракт Кузнецова с «Магниткой» будет действовать до конца текущего сезона.
В этом сезоне на счету 33-летнего Кузнецова 5 результативных передач в 8 матчах.
Елисей Петров
Сын степей, ты как-будто снабжаешь его белым порошком, так за него свое очко рвешь, забавно))).
31.10.2025
Alexey Bulatov
Рашникову,что преподнесли то он и "проглотил",виновато окружение и Разин мог возразить,но не сделал этого.
31.10.2025
Женек10
дуплет, ну ты реально е..ан? он модет дать результат - он его уже дал, команда выиграла кубок. когда его последний раз выигрывал богатейший ак барс, высасывающий деньги со всего Татарстана ?
30.10.2025
Давлет Нурпиисов
как я люблю спринта разочек макнуть морбой в дерьмо:rofl::thumbsup:
30.10.2025
Saiga-спринтер
Зомороженные шайбы для игры приносят в ведерке.
30.10.2025
Saiga-спринтер
чкбурек говнетцо оттащи от юрты подалее .. вонь идет на весь аул
30.10.2025
Давлет Нурпиисов
девушка- я вижу вы очень в курсе
30.10.2025
Давлет Нурпиисов
мужик.. ты забыл взять в кавычки - гиганстские
30.10.2025
Давлет Нурпиисов
Не ту команду Кузя выбрал... что трактор что магниты ничем не лучше сосисок.. Кравцов это понял раньше. В лиге нормальных команд раз два и обчелся...и один из них - Ак Барс.
30.10.2025
Давлет Нурпиисов
пшел дерьмо
30.10.2025
Давлет Нурпиисов
ооо... спринт нарисовался... кроешься под другим ником?дерьмо собачье..
30.10.2025
За спорт!
Не расторгвть, а разрывать!
30.10.2025
Saiga-спринтер
Ты точно такой же .. в говнетце до хера
30.10.2025
Saiga-спринтер
чебурек аульский .. говнецо закопай у юрты .. воняешь
30.10.2025
Давлет Нурпиисов
ты сам то дерьмо что носишь? сранный разнорабочий явно, раз как шакал подтявкиваешь
30.10.2025
Давлет Нурпиисов
ваш Разин - слабый тренер. прямо и сейчас - да, может дать результат. но в длительной перспективе- не о чем...
30.10.2025
Давлет Нурпиисов
Какой бы небыл сейчас Кузя , но в свое время он был одним из главных российских талантов. И за Трактор играл достойно. И в НХЛ сделал карьеру. Зачем сейчас его топить или макать лицом в дерьмо? Вы все белые и пушистые? Он никуда не убежал- вернулся на Родину. Да, дохрена назехерил. Все мы такие. Нахрена гнобить?
30.10.2025
СТИЛЯГА1
Ветеранский уровень зарплаты раз в 7 больше
30.10.2025
СТИЛЯГА1
В НХЛ за такие бабки даже молодёжь играть не будет
30.10.2025
Недавид Намазолькин
Итак, условия задачи: Рашников за Кузю, а Разин против, кто победит?
30.10.2025
loginovsky.al
У Кузи это последний шанс заиграет, иначе конец каръеры игрока.
30.10.2025
AlAr
Разин сам раздолбай и раздолбаев понимает... Сработаются!
30.10.2025
Елисей Петров
Будет мешок с шайбами носить))).
30.10.2025
Ингемар Карлссон
Как говорил Винни Пух:,, Это Ж-же неспроста! ".Про решение Разина.
30.10.2025
Sergey Markelov
Понимаю Кузю, за 10 лямов мараться, - только на трибуне посидеть. Не царское это дело. Разина жалко
30.10.2025
Saiga-спринтер
Разин только временный наёмный работник. Всё решает только хозяин Магнитки - Рашников.
30.10.2025
Saiga-спринтер
Все в Магнитке решает только единолично хозяин Металлургического Комбината Рашников. Как скажет, так и будет. Всё остальное и все остальные только фон. Для Рашникова 10 миллионов рублей - это один вагон с магнитогорской сталью.
30.10.2025
Alexey Bulatov
Говорили с самого начала,что бывших.....не бывает и Разин это знал,а сейчас не хотят признаваться,что вляпались....но придётся.
30.10.2025
vit316
Подробности и причины ситуации неизвестны, так что и комментировать нечего. А в домыслах я не силён.
30.10.2025
Saiga-спринтер
Зачем расторгать и так маленький контракт. Кому то ведь надо и щайбочки замороженные их холодильника в ведерочке носить, и форму игровую после матчей в раздевалке собирать. Может тут марафетчик хоть чем то окажется полезным магнитке.
30.10.2025
Adiоs Amigos R
Захотелось испить эту чашу до дна...:grin:
30.10.2025
Гмитрий Дуберниев
Борщову... благодарность объявить что ли? (Владимир Басов)
30.10.2025
Павел Леонидович
ну их право
30.10.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Опять балуется белым порошком ?
30.10.2025
TORO
Видимо, в контракте прописана неустойка в размере суммы контракта за весь год - все гигантские 10 млн рублей) "Магнитке" проще зарплату ему платить) Тем более, если расторгнут договор - будут дураками выглядеть.
30.10.2025
vladmad_75
А вы уверены, что это была идея Разина?
30.10.2025
ak-125
Не ну если его такой великий тренер как Ротенберг списал, то куда Разин смотрел?
30.10.2025
vladmad_75
Бздец. Это какое же реально он ..., что уже идут такие разговоры? Мдя. Совсем берега потерял. Но и к руководству Магнитки конечно есть вопросы.
30.10.2025
zg
Нахрена брали,спрашивается,всеж понятно с ним давно.
30.10.2025