30 октября, 13:18

«Металлург» не планирует расторгать контракт с Кузнецовым

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Евгений Кузнецов.
Фото ХК «Металлург»

По информации «СЭ», «Металлург» на данный момент не планирует расторгать контракт с нападающим Евгением Кузнецовым.

29 октября во время матча с «Ак Барсом» (0:4) главный тренер уральцев Андрей Разин посадил хоккеиста в запас и отправил его досматривать игру с трибуны.

Контракт Кузнецова с «Магниткой» будет действовать до конца текущего сезона.

В этом сезоне на счету 33-летнего Кузнецова 5 результативных передач в 8 матчах.

Евгений Кузнецов.Это похоже на начало конца. Вполне вероятно, что мы наблюдаем закат карьеры Кузнецова
40

  • Елисей Петров

    Сын степей, ты как-будто снабжаешь его белым порошком, так за него свое очко рвешь, забавно))).

    31.10.2025

  • Alexey Bulatov

    Рашникову,что преподнесли то он и "проглотил",виновато окружение и Разин мог возразить,но не сделал этого.

    31.10.2025

  • Женек10

    дуплет, ну ты реально е..ан? он модет дать результат - он его уже дал, команда выиграла кубок. когда его последний раз выигрывал богатейший ак барс, высасывающий деньги со всего Татарстана ?

    30.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    как я люблю спринта разочек макнуть морбой в дерьмо:rofl::thumbsup:

    30.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Зомороженные шайбы для игры приносят в ведерке.

    30.10.2025

  • Saiga-спринтер

    чкбурек говнетцо оттащи от юрты подалее .. вонь идет на весь аул

    30.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    девушка- я вижу вы очень в курсе

    30.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    мужик.. ты забыл взять в кавычки - гиганстские

    30.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Не ту команду Кузя выбрал... что трактор что магниты ничем не лучше сосисок.. Кравцов это понял раньше. В лиге нормальных команд раз два и обчелся...и один из них - Ак Барс.

    30.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    пшел дерьмо

    30.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    ооо... спринт нарисовался... кроешься под другим ником?дерьмо собачье..

    30.10.2025

  • За спорт!

    Не расторгвть, а разрывать!

    30.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Ты точно такой же .. в говнетце до хера

    30.10.2025

  • Saiga-спринтер

    чебурек аульский .. говнецо закопай у юрты .. воняешь

    30.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    ты сам то дерьмо что носишь? сранный разнорабочий явно, раз как шакал подтявкиваешь

    30.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    ваш Разин - слабый тренер. прямо и сейчас - да, может дать результат. но в длительной перспективе- не о чем...

    30.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Какой бы небыл сейчас Кузя , но в свое время он был одним из главных российских талантов. И за Трактор играл достойно. И в НХЛ сделал карьеру. Зачем сейчас его топить или макать лицом в дерьмо? Вы все белые и пушистые? Он никуда не убежал- вернулся на Родину. Да, дохрена назехерил. Все мы такие. Нахрена гнобить?

    30.10.2025

  • СТИЛЯГА1

    Ветеранский уровень зарплаты раз в 7 больше

    30.10.2025

  • СТИЛЯГА1

    В НХЛ за такие бабки даже молодёжь играть не будет

    30.10.2025

  • Недавид Намазолькин

    Итак, условия задачи: Рашников за Кузю, а Разин против, кто победит?

    30.10.2025

  • loginovsky.al

    У Кузи это последний шанс заиграет, иначе конец каръеры игрока.

    30.10.2025

  • AlAr

    Разин сам раздолбай и раздолбаев понимает... Сработаются!

    30.10.2025

  • Елисей Петров

    Будет мешок с шайбами носить))).

    30.10.2025

  • Ингемар Карлссон

    Как говорил Винни Пух:,, Это Ж-же неспроста! ".Про решение Разина.

    30.10.2025

  • Sergey Markelov

    Понимаю Кузю, за 10 лямов мараться, - только на трибуне посидеть. Не царское это дело. Разина жалко

    30.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Разин только временный наёмный работник. Всё решает только хозяин Магнитки - Рашников.

    30.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Все в Магнитке решает только единолично хозяин Металлургического Комбината Рашников. Как скажет, так и будет. Всё остальное и все остальные только фон. Для Рашникова 10 миллионов рублей - это один вагон с магнитогорской сталью.

    30.10.2025

  • Alexey Bulatov

    Говорили с самого начала,что бывших.....не бывает и Разин это знал,а сейчас не хотят признаваться,что вляпались....но придётся.

    30.10.2025

  • vit316

    Подробности и причины ситуации неизвестны, так что и комментировать нечего. А в домыслах я не силён.

    30.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Зачем расторгать и так маленький контракт. Кому то ведь надо и щайбочки замороженные их холодильника в ведерочке носить, и форму игровую после матчей в раздевалке собирать. Может тут марафетчик хоть чем то окажется полезным магнитке.

    30.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Захотелось испить эту чашу до дна...:grin:

    30.10.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Борщову... благодарность объявить что ли? (Владимир Басов)

    30.10.2025

  • Павел Леонидович

    ну их право

    30.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Опять балуется белым порошком ?

    30.10.2025

  • TORO

    Видимо, в контракте прописана неустойка в размере суммы контракта за весь год - все гигантские 10 млн рублей) "Магнитке" проще зарплату ему платить) Тем более, если расторгнут договор - будут дураками выглядеть.

    30.10.2025

  • vladmad_75

    А вы уверены, что это была идея Разина?

    30.10.2025

  • ak-125

    Не ну если его такой великий тренер как Ротенберг списал, то куда Разин смотрел?

    30.10.2025

  • vladmad_75

    Бздец. Это какое же реально он ..., что уже идут такие разговоры? Мдя. Совсем берега потерял. Но и к руководству Магнитки конечно есть вопросы.

    30.10.2025

  • zg

    Нахрена брали,спрашивается,всеж понятно с ним давно.

    30.10.2025

    Евгений Кузнецов (хоккей)
    ХК Металлург (Магнитогорск)
