«Металлург» по буллитам обыграл «Нефтехимик» и прервал серию из четырех поражений

«Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в серии буллитов обыграл «Нефтехимик» со счетом 1:0.

В основное время команды не отметились заброшенными шайбами. В серии штрафных бросков точнее оказались магнитогорцы — 4:3. Победный буллит реализовал Никита Михайлис.

«Металлург» прервал серию из четырех поражений и с 4 очками расположился на 11-м месте в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 8 очками — на четвертой строчке.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Михайлис.

Вратари: Набоков — Долганов.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 41 (12+15+8+6) — 32 (11+8+12+1).

Судьи: Гамалей, Светилов.

21 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.