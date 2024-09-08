«Нефтехимик» в гостевом матче КХЛ обыграл магнитогорский «Металлург»

Сегодня, 16:38
«Нефтехимик» одержал гостевую победу над магнитогорским «Металлургом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:0.
Шайбы забросили Андрей Белозеров и Вячеслав Лещенко.
«Нефтехимик» набрал четыре очка, расположившись на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Металлург» опустился на седьмую строчку, имея в активе два балла.
В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом. Игра пройдет 12 сентября в Нижнекамске.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Белозеров — 1 (Леонтьев), 13:39 — 0:1. Лещенко — 1 (Брюквин, Пастухов), 58:42 — 0:2.
Вратари: Смолин (59:34) — Загидулин.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 29 (11+10+8) — 23 (8+10+5).
Судьи: Морозов, Шувалов.
8 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.