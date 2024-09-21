«Металлург» и «Нефтехимик» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Металлург» встретится с «Нефтехимиком» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на «Арене Металлург» в Магнитогорске, стартовое вбрасывание — в 14.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ». Трансляция, которая начнется за 10 минут до матча, будет также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» по подписке и на местном канале «ТВ-ИН» для жителей региона.

Основные события противостояния «Металлург» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ магнитогорцы набрали 2 очка в 6 играх. Обладатели Кубка Гагарина располагаются на последней строчке таблицы Восточной конференции. Нижнекамцы набрали 8 очков в 7 матчах.