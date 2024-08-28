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Сегодня, 15:45

«Металлург» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча Мемориала Ромазана

Трансляция матча «Металлург» — «Нефтехимик» начнется в 16:55 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
ХК «Металлург».
Фото ХК &quot;Металлург&quot;
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«Металлург» сыграет с «Нефтехимиком» в матче Мемориала Ромазана в среду, 28 августа. Игра пройдет на арене «Металлург» в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляция матча будет доступна на телеканале КХЛ Prime. Эфир начнется за пять минут до игры.

33-й розыгрыш традиционного предсезонного турнира Мемориал Ромазана проходит с 27 по 30 августа. В соревновании принимают участие «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и магнитогорская «Магнитка» (фарм-клуб «Металлурга»).

Турнир посвящен памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана. Соревнования проводятся с 1992 года после выхода «Металлурга» в Высший дивизион первенства страны.

Расписание турнира можно посмотреть на нашем сайте.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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