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Сегодня, 16:10

«Металлург» объявил о назначении Бирюкова спортивным директором клуба

Сергей Разин
корреспондент
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Российский специалист Евгений Бирюков стал спортивным директором «Металлурга», сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее об этом сообщал «СЭ». Бирюков сменил на этом посту Сергея Гомоляко. В мае этого года Бирюков, ранее выступавший за «Магнитку», вошел в тренерский штаб Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве». 4 октября стало известно об его уходе.

«Металлург» объявил об отставке 54-летнего Гомоляко 30 сентября. Он работал в «Металлурге» на разных должностях с 2011 года. Спортивным директором клуба стал в декабре 2020-го.

Источник: Сайт ХК Металлург Магнитогорск
Евгений Бирюков
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)

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