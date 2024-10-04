«Металлург» объявил о назначении Бирюкова спортивным директором клуба

Российский специалист Евгений Бирюков стал спортивным директором «Металлурга», сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее об этом сообщал «СЭ». Бирюков сменил на этом посту Сергея Гомоляко. В мае этого года Бирюков, ранее выступавший за «Магнитку», вошел в тренерский штаб Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве». 4 октября стало известно об его уходе.

«Металлург» объявил об отставке 54-летнего Гомоляко 30 сентября. Он работал в «Металлурге» на разных должностях с 2011 года. Спортивным директором клуба стал в декабре 2020-го.