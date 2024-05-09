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Сегодня, 13:31

«Металлург» объявил о переходе Башкирова

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Данил Башкиров, как и сообщал «СЭ», подписал контракт с «Металлургом», информирует официальный сайт клуба.

Соглашение с 22-летним россиянином рассчитано на три года. «Салават Юлаев» не стал повторять предложение «Магнитки». По сведениям «СЭ», уфимский клуб предлагал двухлетний контракт с зарплатой 15 и 17 миллионов в год. В «Магнитке» Башкиров получит 96 миллионов (30-33-33) за три года.

Башкиров в минувшем сезоне сыграл за «Салават Юлаев» 70 матчей и набрал 27 (11+16) очков.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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