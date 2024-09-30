«Металлург» объявил об уходе из клуба спортивного директора Сергея Гомоляко

Сергей Гомоляко покинул пост спортивного директора «Металлурга», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Отмечается, что действие трудового договора между клубом и 54-летним функционером прекращено по обоюдному согласию сторон. Функции спортивного директора временно возложены на директора «Металлурга» Алексея Жлоба.

«Сергей Гомоляко решил взять паузу и отдохнуть от хоккейной деятельности. Мы уважаем решение Сергея Юрьевича. Работа спортивного директора — тяжелый труд, в том числе в эмоциональном плане. Почти за четыре года в клубе Сергей Юрьевич приложил руку к созданию двух разных составов, один из которых стал чемпионом, а другой — остановился в шаге от золота», — заявил Жлоб.

Гомоляко работал в «Металлурге» на разных должностях с 2011 года. Спортивным директором клуба он стал в декабре 2020-го.

Клуб из Магнитогорска набрал 6 очков за 10 матчей на старте нового сезона FONBET чемпионата КХЛ и занимает предпоследнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В прошлом сезоне «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина.