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КХЛ

Сегодня, 08:10

«Металлург» опубликовал план подготовки к сезону КХЛ-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Металлурга» представил план подготовки к сезону КХЛ-2023/24.

Предсезонка начнется со сбора команды 20 июля. До 31 июля «Металлург» будет тренироваться в Магнитогорске, а затем отправится в Минск, где до 9 августа будет проходить основная часть сборов.

Из Беларуси «Металлург» отправится в Уфу, где с 10 по 13 августа сыграет на Кубке Республики Башкортостан, а с 23 по 26 августа — на Кубке губернатора Челябинской области.

В перерыве между турнирами команда продолжит подготовку к сезону в Магнитогорске. С 27 августа и до начала чемпионата «Металлург» так же продолжит подготовку на домашнем льду.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».

Источник: https://t.me/metallurgmgn/10589
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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