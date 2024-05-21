«Металлург» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Уилсоном

Канадский нападающий Скотт Уилсон стал игроком «Металлурга», сообщила пресс-служба магнитогорского клуба.

Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2024/25. В «Металлурге» он будет играть под номером «23».

Уилсон начинал свою карьеру в юниорских командах «Оаквилль Рейнджерс», «Джорджтаун Райдерс» и «ЮМасс-Ловелл». Также форвард выступал за такие клубы, как «Детройт», «Баффало» и «Питтсбург», вместе с которым выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2016/17. Всего в НХЛ на его счету 216 матчей и 57 (23+34) очков с учетом плей-офф.

В 2023 году Уилсон перебрался в КХЛ, где на протяжении двух сезонов играл за «Витязь». В КХЛ за этот период у форварда 109 игр и 71 (42+29) очко.