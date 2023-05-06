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Сегодня, 14:52

«Металлург» подписал контракт с вратарем Загидулиным

Мария Гусева
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«Металлург» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с голкипером Артемом Загидулиным.

Соглашение с 27-летним вратарем подписано на один год — до конца сезона-2023/24.

В сезоне-2022/23 российский хоккеист провел 53 матча за «Лукко» в регулярном чемпионате финской лиги и отразил 91,9 процента бросков при коэффициенте надежности 1,84. В плей-офф у голкипера 6 матчей, 91,6 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,14.

Ранее Загидулин выступал за «Металлург», «Калгари», «Куньлунь» и другие команды.

Источник: https://www.metallurg.ru/press/club-news/557378/
Артем Загидулин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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