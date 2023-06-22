«Металлург» подписал пробный контракт с нападающим Силантьевым

«Металлург» заключил контракт с нападающим Дмитрием Силантьевым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 22-летним форвардом носит просмотровый характер.

Силантьев — воспитанник школы хоккея «Орбита» из Зеленограда. По ходу карьеры выступал за «Орбиту» и «Атлант» (U18), «Атлант» (МХЛ), воскресенский «Химик», МХК «Спартак», казанский «Барс», «Рязань» и «Рязань-ВДВ».

В предыдущем сезоне на счету форварда 33 (15+18) очка в 49 матчах чемпионата ВХЛ при показателе полезности «+11».