«Металлург» подписал пробный контракт с нападающим Силантьевым

Сегодня, 16:40
«Металлург» заключил контракт с нападающим Дмитрием Силантьевым.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 22-летним форвардом носит просмотровый характер.
Силантьев — воспитанник школы хоккея «Орбита» из Зеленограда. По ходу карьеры выступал за «Орбиту» и «Атлант» (U18), «Атлант» (МХЛ), воскресенский «Химик», МХК «Спартак», казанский «Барс», «Рязань» и «Рязань-ВДВ».
В предыдущем сезоне на счету форварда 33 (15+18) очка в 49 матчах чемпионата ВХЛ при показателе полезности «+11».