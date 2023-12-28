«Металлург» продлил контракт с Коробкиным и еще тремя игроками

«Металлург» продлил контракт с форвардом Егором Коробкиным, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между магнитогорской командой и 25-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Коробкин всю профессиональную карьеру провел в командах системы «Металлурга». В текущем сезоне он набрал 19 (8+11) очков в 43 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Также карьеру в «Металлурге» продолжат нападающие Роман Канцеров, соглашение с которым продлено на два года, Михаил Грасс (новый контракт рассчитан до конца сезона-2026/27) и защитник Данил Гололобов (новое соглашение — на один сезон).