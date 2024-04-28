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Сегодня, 15:04

«Металлург» продлил контракты с Вовченко и Подскребалиным

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Металлург» объявил о подписании новых контрактов с нападающим Даниилом Вовченко и вратарем Никитой Подскребалиным.

Соглашения с хоккеистами рассчитаны до конца сезона-2024/25.

Вовченко перешел в «Металлург» из «Северстали» по ходу сезона-2023/24. На счету 28-летнего форварда 28 игр и 11 (7+4) очков в регулярном чемпионате и 23 матча и 7 (3+4) результативных баллов в плей-офф.

Подскребалин стал игроком магнитогорской команды после обмена с «Трактором». За «Металлург» 25-летний вратарь провел 9 матчей в регулярном чемпионате, процент отраженных бросков 91,3, коэффициент надежности 2,88.

Даниил Вовченко
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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