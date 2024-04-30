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Сегодня, 14:12

«Металлург» продлил контракты с Юровым и Смолиным

Алина Савинова
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«Металлург» объявил о продлении контрактов с нападающим Данилом Юровым и голкипером Александром Смолиным.

Новое соглашение с 20-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2024/25, а с 20-летним вратарем — до 2026 года.

Юров выступает за «Металлург» с 2020 года. Всего в КХЛ он провел 219 игр и набрал 73 (35+38) очка при показателе полезности «+33».

Смолин в сезоне-2023/24 дебютировал в КХЛ. В лиге на его счету 4 матча и 2 победы при 91,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,60.

Источник: https://t.me/metallurgmgn/18474
Данила Юров
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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