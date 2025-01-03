«Металлург» продлил соглашение с защитником Маклюковым

«Металлург» продлил соглашение с защитником Алексеем Маклюковым до конца сезона-2026/27, сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне на счету 31-летнего хоккеиста 40 игр и 8 (1+7) очков с показателем полезности «0». Всего в КХЛ у защитника 515 игр и 90 (14+76) очков с показателем полезности «+28».

Защитник выступает за «Металлург» с 2021 года. В составе магнитогорской команды он стал обладателем обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Ранее в КХЛ Маклюков выступал за «Химик», ХК МВД , московское «Динамо» и «Барыс».