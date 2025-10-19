Видео
19 октября, 16:59

«Металлург» победил «Нефтехимик» в матче с 15 голами

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ХК «Металлург»

«Металлург» дома победил «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 9:6.

Форвард Владимир Ткачев забил дебютный гол за хозяев и набрал 4 (1+3) очка. По 3 очка на счету нападающих «Металлурга» Дерека Барача (1+2) и Романа Канцерова (1+2).

Еще по одной шайбе забросили Никита Михайлис, Алексей Маклюков, Егор Коробкин, Артем Минулин, Егор Яковлев и Дмитрий Силантьев.

У гостей отличились Герман Точилкин (дубль), Андрей Белозеров, Матвей Надворный, Булат Шафигуллин и Илья Пастухов.

Обе команды обновили свои рекорды результативных матчей в КХЛ — ранее в матчах этих клубов забрасывали максимум по 13 шайб. «Металлург» впервые в истории лиги забил 9 голов в одном матче.

«Металлург» (28 очков) продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (19) идет шестым на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
19 октября, 14:30. Арена-Металлург (Магнитогорск)
Металлург Мг
Нефтехимик
Источник: Таблица КХЛ
12

  • Давлет Нурпиисов

    А вы когда убогий?

    19.10.2025

  • Vitamin007

    Веселые ребята!

    19.10.2025

  • Archon

    Пижоны!) Даже 10 не накидали..)А было 8-1 ещё в середине второго периода))

    19.10.2025

  • За спорт!

    Сч?т гандбольный первого тайма.

    19.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Металлурги в ручной мяч на льду играют лучще нефтянников.

    19.10.2025

  • Женек10

    когда последний кубок брали, убогий ?

    19.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Магниты ( лидеры пока) калифы на час... в регулярке дай бог будут четвертыми на востоке. В плей оф не дальше второго раунда

    19.10.2025

  • rashton22

    Ну и нахрена так играть? Где защита была в 3 периоде? Так не уважать зрителя

    19.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Последние 4! шайбы забила Нефть... и они как раз победители! У парней есть яйца... магниты начинают сдуваться

    19.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    При счёте 9 : 2 , судья сломал игру

    19.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Металлург (Магнитогорск)
    ХК Нефтехимик
