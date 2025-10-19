«Металлург» победил «Нефтехимик» в матче с 15 голами

19 октября, 16:59
«Металлург» дома победил «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 9:6.
Форвард Владимир Ткачев забил дебютный гол за хозяев и набрал 4 (1+3) очка. По 3 очка на счету нападающих «Металлурга» Дерека Барача (1+2) и Романа Канцерова (1+2).
Еще по одной шайбе забросили Никита Михайлис, Алексей Маклюков, Егор Коробкин, Артем Минулин, Егор Яковлев и Дмитрий Силантьев.
У гостей отличились Герман Точилкин (дубль), Андрей Белозеров, Матвей Надворный, Булат Шафигуллин и Илья Пастухов.
Обе команды обновили свои рекорды результативных матчей в КХЛ — ранее в матчах этих клубов забрасывали максимум по 13 шайб. «Металлург» впервые в истории лиги забил 9 голов в одном матче.
«Металлург» (28 очков) продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (19) идет шестым на «Востоке».
Давлет Нурпиисов
А вы когда убогий?
19.10.2025
Vitamin007
Веселые ребята!
19.10.2025
Archon
Пижоны!) Даже 10 не накидали..)А было 8-1 ещё в середине второго периода))
19.10.2025
За спорт!
Сч?т гандбольный первого тайма.
19.10.2025
Saiga-спринтер
Металлурги в ручной мяч на льду играют лучще нефтянников.
19.10.2025
Женек10
когда последний кубок брали, убогий ?
19.10.2025
Давлет Нурпиисов
Магниты ( лидеры пока) калифы на час... в регулярке дай бог будут четвертыми на востоке. В плей оф не дальше второго раунда
19.10.2025
rashton22
Ну и нахрена так играть? Где защита была в 3 периоде? Так не уважать зрителя
19.10.2025
Давлет Нурпиисов
Последние 4! шайбы забила Нефть... и они как раз победители! У парней есть яйца... магниты начинают сдуваться
19.10.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
При счёте 9 : 2 , судья сломал игру
19.10.2025