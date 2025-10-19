«Металлург» победил «Нефтехимик» в матче с 15 голами

«Металлург» дома победил «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 9:6. Форвард Владимир Ткачев забил дебютный гол за хозяев и набрал 4 (1+3) очка. По 3 очка на счету нападающих «Металлурга» Дерека Барача (1+2) и Романа Канцерова (1+2). Еще по одной шайбе забросили Никита Михайлис, Алексей Маклюков, Егор Коробкин, Артем Минулин, Егор Яковлев и Дмитрий Силантьев. У гостей отличились Герман Точилкин (дубль), Андрей Белозеров, Матвей Надворный, Булат Шафигуллин и Илья Пастухов. Обе команды обновили свои рекорды результативных матчей в КХЛ — ранее в матчах этих клубов забрасывали максимум по 13 шайб. «Металлург» впервые в истории лиги забил 9 голов в одном матче. «Металлург» (28 очков) продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (19) идет шестым на «Востоке». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

19 октября, 14:30. Арена-Металлург (Магнитогорск) Металлург Мг Нефтехимик

Давлет Нурпиисов А вы когда убогий? 19.10.2025

Vitamin007 Веселые ребята! 19.10.2025

Archon Пижоны!) Даже 10 не накидали..)А было 8-1 ещё в середине второго периода)) 19.10.2025

За спорт! Сч?т гандбольный первого тайма. 19.10.2025

Saiga-спринтер Металлурги в ручной мяч на льду играют лучще нефтянников. 19.10.2025

Женек10 когда последний кубок брали, убогий ? 19.10.2025

Давлет Нурпиисов Магниты ( лидеры пока) калифы на час... в регулярке дай бог будут четвертыми на востоке. В плей оф не дальше второго раунда 19.10.2025

rashton22 Ну и нахрена так играть? Где защита была в 3 периоде? Так не уважать зрителя 19.10.2025

Давлет Нурпиисов Последние 4! шайбы забила Нефть... и они как раз победители! У парней есть яйца... магниты начинают сдуваться 19.10.2025