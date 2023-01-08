«Салават Юлаев» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург»

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе «Салавата Юлаева» отметились Егор Сучков и Александр Хмелевски.

Команда из Уфы одержала третью победу подряд и поднялась на 4-ю строчку в турнирной таблице Востока (61 очко). «Металлург» расположился на 2-й позиции с 62 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Сучков — 1 (Пименов), 34:24 — 0:1. Хмелевски — 16, 49:30 — 0:2.

Вратари: Паскуале (57:30 — 58:33, 58:39 — 59:31) — Кареев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (6+7+15) — 32 (14+12+6).

Судьи: Кулаков, Ромасько.

8 января. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7140 зрителей.