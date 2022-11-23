«Салават Юлаев» уступил «Металлургу» и потерпел шестое поражение подряд

«Салават Юлаев» в гостях уступил «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

В составе победителей голами отметились нападающие Михаил Фисенко и Денис Зернов.

За уфимцев забил форвард Сергей Шмелев.

«Магнитка» набрала 46 очков и занимает втрое место в Восточной конфренции. «Салават» потерпел шестое поражение подряд и идет на пятой строчке (41 очко).

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Фисенко — 2 (Коробкин, Дронов), 5:41 — 1:0. Зернов — 8 (Никонцев), 27:58 — 2:0. Шмелев — 12, 48:51 — 2:1.

Вратари: Паскуале — Ежов (59:00 — 59:58).

Штраф: 11 — 5.

Броски: 21 (4+12+5) — 40 (16+7+17).

Судьи: Гофман, Овчинников.

23 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.