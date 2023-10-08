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Сегодня, 17:58

«Металлург» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

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«Металлург» и «Салават Юлаев» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Магнитогорске в воскресенье, 8 октября. Команда из Уфы победила со счетом 6:2.

Видео лучших моментов матча «Металлург» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

В составе «Салавата» первый хет-трик в КХЛ сделал 22-летний нападающий Данил Башкиров. Уфимцы к 56-й минуте вели со счетом 6:0, но «Магнитка» забросила две шайбы в концовке встречи и ушла от разгрома.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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