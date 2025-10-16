«Металлург» отыгрался с 0:2 и нанес «Салавату Юлаеву» четвертое поражение подряд

«Металлург» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:4.

У хозяев 2 (1+1) очка на счету Валерия Орехова, Дмитрия Силантьева и Руслана Исхакова, Евгений Кузнецов сделал голевой пас и отметился результативным действием в третьем подряд матче за «Магнитку». У гостей 2 (1+1) очка набрали Максим Кузнецов и Александр Жаровский.

«Металлург» в начале второго периода уступал со счетом 0:2.

Магнитогорский клуб набрал 26 очков и занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» потерпел четвертое поражение подряд и с 8 очками замыкает таблицу «Восток».