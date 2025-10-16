«Металлург» отыгрался с 0:2 и нанес «Салавату Юлаеву» четвертое поражение подряд

16 октября, 19:18
«Металлург» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:4.
У хозяев 2 (1+1) очка на счету Валерия Орехова, Дмитрия Силантьева и Руслана Исхакова, Евгений Кузнецов сделал голевой пас и отметился результативным действием в третьем подряд матче за «Магнитку». У гостей 2 (1+1) очка набрали Максим Кузнецов и Александр Жаровский.
«Металлург» в начале второго периода уступал со счетом 0:2.
Магнитогорский клуб набрал 26 очков и занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» потерпел четвертое поражение подряд и с 8 очками замыкает таблицу «Восток».
kanzafarovrimad
Рисунок игры СЮ начал выглядываться в нападении, а воротах нет почему не ставить Вязового после удачной игры а Самонова которому почти всё залетела.
17.10.2025
rashton22
Защиты у металлурга нет
16.10.2025
Djin Ignatov
После того как они продали ЛИВО - итог будет закономерен !!
16.10.2025
Женек10
Ошибки в защите - караул. Если Салават 4 забивает, то что с топ соперниками будет ?
16.10.2025