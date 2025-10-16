Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

16 октября, 19:18

«Металлург» отыгрался с 0:2 и нанес «Салавату Юлаеву» четвертое поражение подряд

Руслан Минаев

«Металлург» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:4.

У хозяев 2 (1+1) очка на счету Валерия Орехова, Дмитрия Силантьева и Руслана Исхакова, Евгений Кузнецов сделал голевой пас и отметился результативным действием в третьем подряд матче за «Магнитку». У гостей 2 (1+1) очка набрали Максим Кузнецов и Александр Жаровский.

«Металлург» в начале второго периода уступал со счетом 0:2.

Магнитогорский клуб набрал 26 очков и занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» потерпел четвертое поражение подряд и с 8 очками замыкает таблицу «Восток».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
16 октября, 17:00. Арена-Металлург (Магнитогорск)
Металлург Мг
Салават Юлаев
4

  • kanzafarovrimad

    Рисунок игры СЮ начал выглядываться в нападении, а воротах нет почему не ставить Вязового после удачной игры а Самонова которому почти всё залетела.

    17.10.2025

  • rashton22

    Защиты у металлурга нет

    16.10.2025

  • Djin Ignatov

    После того как они продали ЛИВО - итог будет закономерен !!

    16.10.2025

  • Женек10

    Ошибки в защите - караул. Если Салават 4 забивает, то что с топ соперниками будет ?

    16.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Металлург (Магнитогорск)
    ХК Салават Юлаев
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя