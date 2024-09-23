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Сегодня, 19:16

«Металлург» победил «Салават Юлаев», Петунин и Коробкин забросили по две шайбы

Руслан Минаев
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«Металлург» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:3.

У хозяев по две шайбы забросили Александр Петунин и Егор Коробкин, два голевых паса на счету Робина Пресса. У гостей две голевые передачи сделал Александер Хмелевский, 2 (1+1) очка также набрал Джошуа Лейво.

«Магнитка» набрала 6 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимский клуб с 10 очками — на 3-й строчке таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)

Голы: Силантьев — 2 (Яковлев), 17:13 — 1:0. Петунин — 2 (Грасс), 24:51 — 2:0. Петунин — 3 (Паливко, Пресс), 27:02 — 3:0. Коробкин — 2 (Пресс, Маклюков), 30:16 — 4:0. Ремпал — 3 (бол., Хмелевский, Ливо), 36:01 — 4:1. Науменков — 1, 39:07 — 4:2. Ливо — 4 (бол., Хмелевский, Тодд), 48:02 — 4:3. Коробкин — 3 (п.в., Джонсон, Набоков), 59:42 — 5:3.

Вратари: Набоков — Вязовой (58:41 — 59:42).

Штраф: 8- 8.

Броски: 30 (13+9+8) — 24 (4+13+7).

Судьи: Беляев, Морозов.

23 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев

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