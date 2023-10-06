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Сегодня, 19:15

«Металлург» победил «Салават Юлаев», Гребенкин сделал хет-трик

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«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» (6:3) в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

В составе хозяев свой первый хет-трик в лиге оформил форвард Никита Гребенкин. 20-летний нападающий отличился в равных составах и в большинстве, а также забросил шайбу в пустые ворота в меньшинстве.

«Магнитка» (25 очков), лидирующая в регулярном чемпионате, одержала четвертую победу подряд.

«Салават» (14 очков) занимает восьмое место в Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)

Голы: Гребенкин — 4 (Грасс), 5:35 — 1:0. Михайлис — 4 (бол., Петунин, Юров), 27:44 — 2:0. Петунин — 2 (Яковлев, Юров), 39:48 — 3:0. Сучков — 1, 42:32 — 3:1. Дроздов — 2 (мен., Башкиров), 48:32 — 3:2. Гребенкин — 5 (бол., Пресс, Яковлев), 48:52 — 4:2. Канцеров — 1 (Акользин, Квартальнов), 54:53 — 5:2. Алалыкин — 1 (Кулемин, Хмелевский), 55:08 — 5:3. Гребенкин — 6 (мен., п.в.), 59:34 — 6:3.

Вратари: Загидулин — Ежов (57:43 — 59:34).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 32 (11+12+9) — 29 (8+7+14).

Судьи: Бирин, Лаврентьев.

6 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 7777 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
Никита Гребенкин
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