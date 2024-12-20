«Металлург» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 20 декабря. Матч состоится в ледовом дворце спорта «Арена-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТВ. Начнется эфир в 18.50 по местному времени. Для жителей Башкортостана трансляция будет на телеканале БСТ. Начало — в 18.50 по местному времени.

Команда Андрея Разина в 37-ми играх набрала 42 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. Клуб из Уфы в 34-х матчах имеет 48 очков и располагается на второй строчке на Востоке.

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