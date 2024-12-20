Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

«Металлург» — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Металлург» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в чемпионата КХЛ 20 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Петунин, игрок ХК «Металлург».
Фото ХК «Металлург»
Telegram Дзен

«Металлург» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 20 декабря. Матч состоится в ледовом дворце спорта «Арена-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТВ. Начнется эфир в 18.50 по местному времени. Для жителей Башкортостана трансляция будет на телеканале БСТ. Начало — в 18.50 по местному времени.

Команда Андрея Разина в 37-ми играх набрала 42 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. Клуб из Уфы в 34-х матчах имеет 48 очков и располагается на второй строчке на Востоке.

Матч «Металлург» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
В сборной США по биатлону обнародовали секс-скандал
Запоздалая помощь США Украине и расплывчатые обещания Европы. Что пишут СМИ
Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора к Олимпиаде-2026
Сегодня
Вчера
Неделя