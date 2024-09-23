«Металлург» и «Салават Юлаев» сыграют в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в понедельник, 23 сентября. Игра пройдет на «Арене Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ Prime», трансляция начнется за 10 минут до стартового вбрасывания. Игру также будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке и местный канал «ТВ-ИН» для жителей региона.

Основные события противостояния «Металлург» — «Салават Юлаев» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Салават Юлаев» набрал 10 очков в 6 матчах регулярного чемпионата КХЛ. У «Металлурга» — 4 очка в 7 играх. В сезоне-2023/24 магнитогорцы стали обладателями Кубка Гагарина, уфимцы вылетели в первом раунде плей-офф.