Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:00

«Металлург» — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча Мемориала Ромазана

«Металлург» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Мемориале Ромазана 27 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Капитан «Металлурга» Егор Яковлев.
Фото ХК «Металлург»
Telegram Дзен

«Металлург» встретится с «Салаватом Юлаевым» в рамках товарищеского матча Мемориала Ромазана во вторник, 27 августа. Игра состоится на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию матча можно смотреть на телеканале КХЛ Prime. Эфир начнется в 16.55 мск. Жители Магнитогорска смогут следить за игрой на телеканале ТВ ИН. Начало трансляции — в 18.50 по местному времени.

33-й розыгрыш традиционного предсезонного турнира Мемориал Ромазана пройдет с 27 по 30 августа. Участники: магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», нижнекамский «Нефтехимик» и магнитогорская «Магнитка» (фарм-клуб «Металлурга»).

Расписание турнира читайте на нашем сайте.

Турнир посвящен памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана. Соревнования проводятся с 1992 года после выхода «Металлурга» в Высший дивизион первенства страны.

Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Выбор Ящерицы. Колонка Казанского — о самом удивительном тренере в истории АПЛ
88 россиян выступят на Паралимпийских играх в Париже
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча турнира имени Пучкова

«Трактор» — «Лада»: смотреть трансляцию матча Кубка губернатора Челябинской области