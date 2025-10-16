«Металлург» и «Салават Юлаев» сыграют в чемпионате КХЛ 16 октября

«Металлург» и «Салават Юлаев» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 16 октября. Начало игры на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске — в 17.00 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Металлург» — «Салават Юлаев» в матч-центре нашего сайта.

Встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также жители Магнитогорска и Уфы смогут посмотреть игру на каналах «ТВ-ИН» и «БСТ» соответственно.

В сезоне КХЛ-2025/26 «Металлург» провел 15 матчей, набрал 24 очка и перед этим игровым днем занимал первое место на «Востоке», предыдущим соперником «магнитки» был «Авангард» (1:5). У «Салавата Юлаева» — 13 игр, 8 очков и 11-я строчка в конференции, во вторник уфимцы уступили «Ак Барсу» (1:4).

