«Металлург» сделал предложения Алистрову и Гераськину

Нападающий минского «Динамо» Владимир Алистров и форвард «Северстали» Игорь Гераськин, находящиеся в статусе ограниченно свободных агентов, получили контрактные предложения от «Металлурга», сообщает КХЛ.

В прошедшем сезоне 22-летний Алистров провел за минчан 73 матча и набрал 33 (15+18) очка. На счету 24-летнего Гераськина 73 матча за череповчан и 48 (14+34) очков.

В сезоне-2022/23 «Металлург» дошел до полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» (0-4).