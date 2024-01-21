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Сегодня, 16:47

«Магнитка» прервала 7-матчевую победную серию «Северстали»

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«Металлург» обыграл «Северсталь» со счетом 3:2 в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. «Магнитка» прервала 7-матчевую победную серию череповецкой команды.

«Металлург» с 78 очками лидирует в регулярном чемпионате, «Северсталь» (61 очко) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Акользин — 13 (Карпов), 18:06 — 1:0. Абросимов — 10 (Лишка, Седов), 25:46 — 1:1. Юров — 17 (Михайлис), 31:20 — 2:1. Вовченко — 6 (бол., Гераськин, Набоков), 39:33 — 3:1. Скоренов — 18 (Иванцов), 49:33 — 3:2.

Вратари: Набоков — Самойлов (58:38).

Штраф: 21 — 33.

Броски: 35 (14+9+12) — 33 (9+14+10).

Судьи: Букин, Лаврентьев.

21 января. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7284 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/?type=conference
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
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