«Металлург» сыграет с «Северсталью» в Кубке Республики Башкортостан 19 августа

«Металлург» сыграет с «Северсталью» в матче FONBET Кубка Республики Башкортостан в понедельник, 19 августа. Игра пройдет на льду «Уфа-Арены» в Уфе и начнется в 11.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию в прямом эфире можно смотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе ХК «Салават Юлаев».

Ежегодный предсезонный Кубок Республики Башкортостан проходит с 15 по 19 августа 2024 года в Уфе. В турнире принимают участие «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Металлург», «Нефтехимик» и «Северсталь».

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. Магнитогорская команда — обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона. Клуб из Череповца дошел до 1/8 финала плей офф КХЛ.