«Металлург» и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Металлург» и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 3 ноября. Игра пройдет на арене «Металлург» в Магнитогорске, стартовое вбрасывание состоится в 14.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Металлург» — «Шанхай Дрэгонс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».

«Металлург» набрал 32 очка в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, «Шанхай Дрэгонс» — 25 очков в 20 матчах. В предыдущей игре сезона магнитогорцы уступили «Ак Барсу» (0:4), а «драконы» победили «Северсталь» (6:3).