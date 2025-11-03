Видео
3 ноября, 11:30

«Металлург» — «Шанхай Дрэгонс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Металлург» и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Металлург», Telegram

«Металлург» и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 3 ноября. Игра пройдет на арене «Металлург» в Магнитогорске, стартовое вбрасывание состоится в 14.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Металлург» — «Шанхай Дрэгонс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
3 ноября, 14:30. Арена-Металлург (Магнитогорск)
Металлург Мг
Шанхай Дрэгонс

«Металлург» набрал 32 очка в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, «Шанхай Дрэгонс» — 25 очков в 20 матчах. В предыдущей игре сезона магнитогорцы уступили «Ак Барсу» (0:4), а «драконы» победили «Северсталь» (6:3).

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
