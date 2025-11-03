«Металлург» дома разгромил «Шанхай Дрэгонс»

3 ноября, 16:49
«Металлург» на домашнем льду одержал победу над «Шанхай Дрэшгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:1.
Защитник хозяев Робин Пресс сделал три результативные передачи. По два очка набрали Руслан Исхаков (1+1), Алексей Маклюков (0+2) и Никита Михайлис (1+1). Еще по одной шайбе забросили Даниил Вовченко, Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров и Егор Коробкин.
Единственная шайба гостей на счету Никиты Попугаева.
«Металлург» (34 очка) поднялся на первое место в Восточной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (25) потерпел шестое поражение за последние семь матчей и идет шестым на «Западе».
Andrey Sakharov
Заздравин да без ошибок написал. Че происходит...
03.11.2025
За спорт!
Отлично, курс на Дальний Восток.
03.11.2025
Archon
Ну,это нормально))) У Магнитки был передых,а питерские канадцы подряд молотили.
03.11.2025