3 ноября, 16:49

«Металлург» дома разгромил «Шанхай Дрэгонс»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Металлург» на домашнем льду одержал победу над «Шанхай Дрэшгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:1.

Защитник хозяев Робин Пресс сделал три результативные передачи. По два очка набрали Руслан Исхаков (1+1), Алексей Маклюков (0+2) и Никита Михайлис (1+1). Еще по одной шайбе забросили Даниил Вовченко, Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров и Егор Коробкин.

Единственная шайба гостей на счету Никиты Попугаева.

«Металлург» (34 очка) поднялся на первое место в Восточной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (25) потерпел шестое поражение за последние семь матчей и идет шестым на «Западе».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
3 ноября, 14:30. Арена-Металлург (Магнитогорск)
Металлург Мг
Шанхай Дрэгонс

Источник: Таблица КХЛ
3

  • Andrey Sakharov

    Заздравин да без ошибок написал. Че происходит...

    03.11.2025

  • За спорт!

    Отлично, курс на Дальний Восток.

    03.11.2025

  • Archon

    Ну,это нормально))) У Магнитки был передых,а питерские канадцы подряд молотили.

    03.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Металлург (Магнитогорск)
    ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
