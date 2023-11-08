«Металлург» дома в городе Магнитогорск встретится с «Сибирью» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 8 ноября, в среду. Игра пройдет на территории «Арены Металлург». Начало — в 17.00 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» можно будет ознакомиться с ключевыми событиями игры «Металлург» — «Сибирь».

Смотреть видеотрансляцию матча «Металлург» — «Сибирь» можно будет на официальном сайте КХЛ, на канале KHL Prime и в сервисе «Кинопоиск». Прямой эфир начнется в 16.50 мск.

Магнитогорцы с 36 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Новосибирска располагается на девятой строчке с 29 баллами.

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