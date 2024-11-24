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Сегодня, 16:35

«Металлург» победил «Сибирь»

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«Металлург» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» (3:1).

Магнитогорцы одержали десятую победу в этом регулярном чемпионате.

Для новосибирской команды это шестое поражение в семи последних встречах.

«Магнитка» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сибирь» (25 очков) — на восьмой строчке.

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Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Юров — 6 (Минулин), 5:36 — 1:0. Вовченко — 6 (Гераськин, Орехов), 18:51 — 2:0. Яковлев — 3 (Коротков, Широков), 30:30 — 2:1. Зернов — 4 (Канцеров), 54:28 — 3:1.

Вратари: Набоков — Костин (56:57).

Штраф: 0 — 8.

Броски: 35 (13+13+9) — 22 (9+5+8).

Судьи: Акузовский, Лазарев.

24 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6840 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
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ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь

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