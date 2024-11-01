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«Металлург» — «Сибирь»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Металлург» и «Сибирь» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 1 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Металлург», Telegram
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«Металлург» и «Сибирь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 1 ноября. Матч на льду «Арены Металлург» в Магнитогорске начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажет официальный сайт КХЛ, а для жителей регионов команд — магнитогорский канал «ТВ-ИН» и новосибирский канал «ОТС».

Ключевые события и результат игры «Металлург» — «Сибирь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 обладатель Кубка Гагарина «Металлург» набрал 21 очко в 22 матчах, у «Сибири» — 19 очков в 19 играх.

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь

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