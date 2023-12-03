Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:37

СКА одержал 11-ю победу подряд, обыграв «Металлург»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Металлург» — СКА.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен

СКА на выезде обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил Валентин Зыков.

В основное время за армейцев отличились Максим Карпов и Данила Юров. Шайбы хозяев забросили Сергей Толчинский и Захар Бардаков.

СКА одержал 11-ю подряд победу в КХЛ. Команда Романа Ротенберга в последний раз проигрывала «Спартаку» (2:3) 6 ноября.

С 48 очками петербуржцы после 37 матчей занимают четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (55 очков) после 39 игр продолжает лидировать на «Востоке».

В следующем матче СКА в гостях сыграет с «Автомобилистом», а магнитогорцы дома примут ЦСКА. Обе игры пройдут 5 декабря.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Толчинский — 8 (бол., Никишин, Гальченюк), 1:52 — 0:1. Юров — 12 (Я. Хабаров, Михайлис), 22:04 — 1:1. Бардаков — 3 (мен.), 26:46 — 1:2. Карпов — 7 (бол., Яковлев), 27:37 — 2:2.

Победный буллит: Зыков.

Вратари: Загидулин — Серебряков.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 40 (13+16+9+2) — 35 (15+4+14+2).

Судьи: Морозов, Юдаков.

3 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
5
Обсудить
Читайте также
Российский биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет
«Налили, выпил — и готов. Дураком стал». Как на Олимпиаде-80 отравили великого советского штангиста Алексеева
Число попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20
Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
В Иркутске подростка убили на автобусной остановке
В США заявили об освобождении Одессы военными ВС РФ для защиты Крыма
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

3 очка Шабанова принесли «Трактору» победу над ЦСКА

КХЛ: «Трактор» обыграл ЦСКА, СКА победил «Металлург». Расписание и результаты матчей 3 декабря