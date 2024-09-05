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Сегодня, 19:25

Гол Кузнецова не помог СКА обыграть «Металлург» в первом матче сезона

Алина Савинова
Игроки «Металлурга» и СКА в матче КХЛ (5:4 ОТ).
Фото ХК СКА
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«Металлург» в овертайме обыграл СКА в первом матче сезона ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:4. Встреча прошла в Магнитогорске.

Голы магнитогорской команды в основное время забили Александр Петунин, Игорь Гераськин, Робин Пресс и Андрей Козлов. У питерцев отличились Степан Фальковский, Борна Рендулич, Арсений Грицюк, на счету которого также две результативные передачи, и Евгений Кузнецов, забросивший первую шайбу в КХЛ после возвращения в Россию. В овертайме гол забил форвард хозяев Скотт Уилсон.

Клуб из Санкт-Петербурга с 1 очком располагается на 4-м месте в таблице Западной конференции. «Магнитка» (2 балла) идет шестой на «Востоке».

В следующем матче 7 сентября СКА на выезде сыграет против «Лады». «Металлург» 8-го числа на своем льду примет «Нефтехимик».

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
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