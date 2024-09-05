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Сегодня, 14:30

«Металлург» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Металлург» примет СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Магнитогорский «Металлург» примет СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 5 сентября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Арена Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч в Магнитогорске покажет официальный сайт КХЛ . Также видеотрансляция игры будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» . Оба варианта просмотра — по платной подписке.

Кроме того, трансляция матча «Металлург» — СКА пройдет на магнитогорском телеканале ТВ-ИН (в 18.50 по местному времени) для жителей этого города.

«Металлург» — обладатель Кубка Гагарина 2024. Питерские армейцы — четвертьфиналисты плей-офф КХЛ сезона-2023/2024.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
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